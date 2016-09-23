Ключевые риски для России — внутренние: Набиуллина
Москва, 23 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Внутренние риски являются ключевыми для экономики России, заявила на Московском финансовом форуме 23 сентября председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что существуют и внешние риски, главный источник которых — низкие темпы мирового экономического роста, сообщает ИА REGNUM.
По ее словам, основной канал воздействия проходит через цены на нефть ."Постепенно снижается зависимость экономики от цен на нефть, доля нефти падает и в ВВП, и в экспортных доходах бюджета, но она остается значимой», — пояснила она.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что акцент необходимо делать на развитие мегаполисов. «Урбанизация в мире продолжается, и концентрация в крупных городах продолжается», — подчеркнул он.
В Москве в ЦВЗ «Манеж» проходит Московский финансовый форум, который посвящен теме «Финансовая стратегия России: курс на рост».
На мероприятиях форума присутствуют представители федеральных и региональных властей, профильных государственных структур, крупнейших российских компаний.
На площадках мероприятия обсуждаются наиболее актуальные проблемы и выработка эффективных совместных решений, затрагивающих финансовую стратегию России.