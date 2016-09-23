Москва, 23 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Внутренние риски являются ключевыми для экономики России, заявила на Московском финансовом форуме 23 сентября председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что существуют и внешние риски, главный источник которых — низкие темпы мирового экономического роста, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По ее словам, основной канал воздействия проходит через цены на нефть ."Постепенно снижается зависимость экономики от цен на нефть, доля нефти падает и в ВВП, и в экспортных доходах бюджета, но она остается значимой», — пояснила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что акцент необходимо делать на развитие мегаполисов. «Урбанизация в мире продолжается, и концентрация в крупных городах продолжается», — подчеркнул он.

В Москве в ЦВЗ «Манеж» проходит Московский финансовый форум, который посвящен теме «Финансовая стратегия России: курс на рост».

На мероприятиях форума присутствуют представители федеральных и региональных властей, профильных государственных структур, крупнейших российских компаний.

На площадках мероприятия обсуждаются наиболее актуальные проблемы и выработка эффективных совместных решений, затрагивающих финансовую стратегию России.