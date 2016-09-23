Калуга, 23 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум.



onf.ru Земельный участок.

Многодетные семьи из Дзержинского и Козельского районов обратились в калужское отделение Общероссийского народного фронта с жалобами по поводу полученных от муниципалитетов непригодных для строительства жилых домов земельных участков, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По информации представителя ОНФ Анастасии Елизаровой, к примеру, в деревне Рудня Дзержинского района, на выделенной для жилищного строительства многодетных семей земле, были обнаружены непроходимые заросли из вековых деревьев и кустарников. Для того, чтобы их расчистить, людям пришлось нанимать тракторную технику, а это немалые затраты в небогатом семейном бюджете.

Такого рода ситуация сложилась и в Козельском районе. Местные власти подошли к проблеме крайне халатно и предложили многодетным семьям «строиться» буквально в оврагах.

Между тем, в области уже есть прецеденты, когда суды обязывают местную администрацию заменить выданный ею непригодный для строительства земельный участок. Так, в Юхновском районе, где многодетной семье выдали землю в овраге, чиновникам пришлось заменить участок.

В настоящее время активисты ОНФ анализируют информацию о инфраструктуре всех выданных земельных участков для многодетных семей.

Кстати, в этом году, порядка 8 тыс. многодетных семей калужского региона выразили желание получить землю под строительство жилья. Более половины семей такие участки уже получили.