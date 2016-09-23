Барнаул, 23 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания секретарь Алтайского регионального отделения партии Борис Трофимов считает успешной. Об этом он заявил сегодня, 23 сентября, в ходе заседания регионального политсовета партии. Подробности сообщает официальный сайт единороссов.

сайт ЕР Секретарь Алтайского регионального отделения партии Борис Трофимов

Напомним, «Единая Россия» в Алтайском крае получила не менее 6 мандатов в Государственную Думу и 43 — в краевое Законодательное Собрание седьмого созыва.

«По итогам выборов, от партии «Единая Россия» наш регион в Государственной Думе седьмого созыва представят шесть, а возможно и семь, депутатов — такого в истории Алтайского края еще не было. В субботу, на заседании Генерального и Высшего советов Партии мы получим окончательное решение по персональному составу нашей команды в нижней палате парламента, — подчеркнул Борис Трофимов.

По его мнению, на выборах в региональный парламент единороссы обеспечили преемственность курса стратегического развития края на ближайшие 5 лет.

«Новой команде партии в составе 43 депутатов, вошедшей по итогам голосования в состав депутатского корпуса АКЗС, по силам обеспечить эту преемственность», — заявил лидер алтайских единороссов.

Мнение об удачно проведенной избирательной кампании ранее озвучил губернатор Александр Карлин. «Я лично и те, кто работает в администрации края, удовлетворены итогами прошедшей кампании. Алтайский край в Государственной Думе России будет представлен достойно. Мы будем иметь большее, чем в предыдущем созыве, количество депутатов, представляющих регион в нижней палате парламента», — заявил глава региона.

После подведения итогов избирательной кампании политсовет рассмотрел вопрос о создании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании и утвердил кандидатуру Сергея Белоусова для согласования с Президиумом Генерального совета Партии в качестве кандидата в сенаторы от законодательного органа государственной власти Алтайского края.

Известно также, что, по единогласному решению партийцев, региональная конференция состоится 29 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования жители Алтайского края выбирали депутатов госдумы и краевого парламента, а также в регионе провели несколько мелких избирательных кампаний. Общая явка по итогам выборов составила 40%. За единороссов проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысяч 105 человек). Судя по данным партийного сайта, это самый низкий результат в стране.

Между тем, исследовательское агентство «Башкирова и партнёры», которое по заказу ИА REGNUM провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать, выяснило: чтобы привести людей на избирательные участки, кому-то надо было очень сильно постараться. Опрос показал, что явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.