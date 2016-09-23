Багдад, 23 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Ирак готов поддержать идею о заморозке уровня добычи нефти во время неформальной встречи стран-нефтедобытчиков в Алжире в конце сентября. Но при этом Багдад рассчитывает для себя на квоту до пяти миллионов баррелей в сутки. Об этом заявил в четверг, 22 сентября, министр нефти страны Джабар Али аль-Луаиби, пишет Reuters.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

По словам иракского министра, неизменная политика его страны заключается в том, чтобы сохранить свою долю в размере 4,75−5 млн баррелей в сутки. Представитель Ирака в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Фалах Аламри также сообщил о том, что Багдад поддержит возможное соглашение о «заморозке». При этом он уточнил, что Ирак не хочет затопить рынок своей нефтью, он хочет поддержать его.

Напомним, что в Алжире 26−28 сентября состоится XV Международный энергетический форум. Планируется, что в рамках мероприятия пройдут неформальные переговоры стран-производителей черного золота, где стороны обсудят возможности стабилизации рынка нефти, в частности, соглашение о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне. Как сообщалось, встреча запланирована на последний день форума — 28 сентября. Инициаторами этих переговоров выступили Венесуэла, Эквадор и Кувейт, страны, которые наиболее сильно пострадали от обвала цен на нефть. Важно отметить, что ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что на встрече нефтедобытчиков в Алжире будет обсуждаться заморозка уровня добычи черного золота, вопроса же о снижении производства на 5% не планируют касаться.

Известно также, что участники переговоров могут выработать общую схему сделки уже к концу встречи 28 сентября. Далее — уже после обсуждения возможного соглашения о «заморозке» может быть назначено внеочередное заседание для решения этого вопроса. Ранее также источник британского агентства сообщал, что решение могут принять 30 ноября на официальной встрече членов ОПЕК в Вене.

Сам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ясно дал понять, что уверен в том, что на встрече в Алжире соглашение будет подписано. ИА REGNUM передавало, что, по словам Баркиндо, сделка между странами-производителями нефти может быть заключена сроком на год. Другие представители ОПЕК также выражали уверенность в том, что какое-либо соглашение, регулирующее добычу нефти на рынке, будет обязательно подписано, но на более короткий срок.

В связи с этим ИА REGNUM опросило ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) и преподавателя финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова. Он объяснил, что сделка между производителями нефти вполне может быть заключена. Однако здесь возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, будет ли это соглашение эффективно. Во-вторых, влияет ли, собственно, баланс спроса и предложения на цену нефти, учитывая американских игроков, которые не будут участвовать в «заморозке».

Что же касается самого прогноза генсека ОПЕК о сроке действия сделки, по мнению эксперта, если опираться на прогнозы самой же организации, то в случае сегодняшних темпов добычи и темпов роста спроса, дефицит может уйти с рынка чуть ли не к концу 2016 года. В ОПЕК рассчитывают, что года хватит для того, чтобы предложение не превышало спрос, а запасы, которые есть у стран, проелись. Для России же это никакого обременения не несет, так как страна достигла своих максимумов добычи нефти.