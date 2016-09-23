Москва, 23 сентября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 23 сентября.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 6:1 (1:1 4:0 1:0)

(1:1 4:0 1:0) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — ЦСКА (Москва) 3:2 Б (1:1 1:1 0:0 0:0 1:0)

Б (1:1 1:1 0:0 0:0 1:0) «Витязь» (Московская область) — «Сибирь» (Новосибирская область) 3:2 OT (1:1 0:1 1:0 1:0)

OT (1:1 0:1 1:0 1:0) СКА (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 9:4 (4:1 3:0 2:3)

(4:1 3:0 2:3) ХК «Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) 2: 3 (2:0 0:2 0:1)

ЦСКА проиграл второй матч подряд, а СКА забросив 9 шайб в ворота «Югры» вышел на чистое второе место на Западе. К тому же у санкт-петербуржцев заброшено на 12 шайб больше, чем у ЦСКА и тем более больше, чем у всех остальных.

«Локомотив» обыграл «Сочи» и обошёл их в таблице, но у ярославцев сыграно на один матч больше.

Завтра, 24 сентября, в КХЛ будет сыграно три матча.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.