Ярославль, 23 сентября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Вакантные должности в мэрии Ярославля займуют бывшие сотрудники администрации подмосковных Химок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По сведениям источников, заместителем мэра по социальной политике станет Иван Лилеев. В Химках Лилеев возглавлял комитет по физкультуре и спорту, а в настоящее время является заместителем главы по социальной политике.

ИА REGNUM

Иван Лилеев — выходец из Ярославля, окончил ЯрГУ им. П.Г.Демидова. В городе хорошо известна его мать — Ольга Лилеева, возглавлявшая информационный блок в правительстве Ярославской области при губернаторе Сергее Вахрукове. Сама Ольга Лилеева тоже сейчас работает в Химках управляющей делами администрации, и, по сведениям источников, также вернется в Ярославль.

Место руководителя управления по физкультуре и спорту, освобожденное Ильей Тюргановым, займет Алексей Кокурин, заместитель начальника отдела по физкультуре и спорту Химок, также родившийся в Ярославле и окончивший здесь факультет физического воспитания ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.

Впрочем, официально эти назначения пока не произведены, и в мэрии Ярославля эти сведения не подтверждают и не опровергают.

Уже назначен на пост заместителя мэра — директора департамента городского хозяйства Александр Морозов. В Химках он возглавлял муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг».