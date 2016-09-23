Киев, 23 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Граждане Украины потребовали отменить решение украинского руководства, запретившего показ по телевидению художественного фильма советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». На сайте президента Украины Петра Порошенко соответствующая петиция опубликована накануне, 22 сентября.

Цитата из м/с «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Лия Ахеджакова и Валентина Талызина

«Ищите врагов там, где они действительно есть. Скоро Новый, 2017 год», — такими словами начинается обращение.

Автор поясняет, что фильм запрещён безосновательно, поскольку и Рязанов, и актёры Лия Ахеджакова, Барбара Брыльска и Андрей Мягков «поддерживали, поддерживают Украину».

«Почему же из-за позиции только Валентины Талызиной, роль которой мизерная в этом фильме, мы должны терять замечательную новогоднюю историю», — говорится в обращении.

Автор предлагает предоставить телезрителям самим решать, что смотреть: при желании всегда можно переключиться на другой канал. А бороться нужно с реальными врагами, отмечается в документе.

Напомним, на Украине запрещён показ почти 400 российских фильмов и сериалов, которые относятся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора».