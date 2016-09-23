Амстердам, 23 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Нидерландах парламент потребовал от правительства принять решение по Соглашению об ассоциации ЕС с Украиной, против которого на референдуме высказалось большинство граждан страны, до 1 ноября 2016 года, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС и Украина

В ходе дебатов в парламенте многие депутаты заявили, что откладывать решение больше нельзя. Премьер-министр страны Марк Рютте пояснил, что ведет переговоры с Брюсселем по поводу дальнейших действий. По его словам, Соглашение продолжает действовать, несмотря на то, что Нидерланды считаются страной, не ратифицировавшей документ.

Ранее Рютте заявил, что в конечном итоге Соглашение об ассоциации ЕС и Украины вряд ли будет ратифицировано Нидерландами. Напомним, Голландия — единственная из 28 стран-членов ЕС не ратифицировала соглашение, что ставит под угрозу всю сделку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2016 г. избирательная комиссия Нидерландов обнародовала официальные итоги референдума, касающегося ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Так, против этого решения выступил 61% граждан, идею ратификации соглашения поддержали 38,2% избирателей. Явка составила 32,2% при необходимых 30%. Референдум, который носит рекомендательный характер, был признан состоявшимся.