Барнаул, 23 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 23 сентября, открылся II Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина. Участие в нем принимают актеры из Архангельска, Москвы, Тюмени, Магнитогорска, Кемерова, Барнаула, Бийска, Новосибирска, а также Альметьевска (Республика Татарстан).

Управление алтайского края по культуре Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина

В столицу Алтайского края они привезли спектакли по пьесам не только мирового классического репертуара — Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Зощенко, Бертольда Брехта — но и по произведениям современных авторов, например, Захара Прилепина. «Театральный фестиваль имени В.С. Золотухина проводится всего во второй раз, но удивительным образом уже сейчас стали возникать традиции и невидимые связи», — отмечают в Молодежном театре Алтая.

В краевом управлении по культуре напомнили, что первый Фестиваль в 2014 году завершал легендарный спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта в постановке Юрия Любимова. Знаменит он не только как явление искусства, но и тем, что в 1964 году с него началась история Московского Театра на Таганке, и тогда же впервые в роли Водоноса на эту сцену вышел молодой Валерий Золотухин.

На втором фестивале свой вариант прочтения этой пьесы — спектакль «Добрый человек из Сычуани» — представил Альметьевский татарский государственный драматический театр. Режиссер спектакля Искандер Сакаев известен в театральных кругах и как преподаватель биомеханики Центра им Вс. Мейерхольда.

Впервые фестиваль будет проходить на конкурсной основе.

Жюри предстоит определить победителей в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника». Предполагается Гран-при фестиваля и два специальных диплома в номинациях «Новация» за эксперимент, поиск новых выразительных средств, а также «Надежда сцены» для актеров до 25 лет.

Смотреть и оценивать театральные постановки будет компетентное жюри. Среди экспертов — театровед, сотрудник Центрального аппарата Союза театральных деятелей РФ, ответственный секретарь Гильдии театральных режиссеров России, Комиссии по драматическим театрам и Комиссии по национальным театрам СТД РФ Марина Корчак. В Барнаул она привезла с собой фотографию, которая хранится в семейном альбоме. 30 марта 1971 года снимок подарил ей Валерий Золотухин, когда пришел в гости в дом Марины Михайловны. На фотографии есть памятная подпись: «Марина, вперед и с песней «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» Дай бог тебе счастья, везения, здоровья и пр. В залог вечной дружбы, с уважением, Золотухин». «Это трогательные воспоминания. Валерий Сергеевич был талантливым человеком. Говорил всегда образно, объемно. Общение с ним было очень интересным и важным для меня», — отмечает театровед.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина учредили в рамках плана мероприятий по увековечению памяти народного артиста России. План утвердил Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Основную часть средств на проведение фестиваля выделили из регионального бюджета.