Красногорск, 23 сентября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. 17 сентября в ходе экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 64 муниципальных образованиях Подмосковья было высажено свыше 1,6 млн молодых деревьев. Всего сажать деревья в Подмосковье пришло свыше 175 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства региона.

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На общей площади в 819 га жители и гости Подмосковья посадили свыше 1,6 млн деревьев. Их посадка прошла на 1242 площадках, в том числе, на 111 площадках из состава земель лесного фонда, 1130 площадках муниципальных образований и одном участке на землях Министерства обороны РФ.

«Комитет лесного хозяйства Московской области благодарит всех, кто принял участие в благородном деле и посадил в этот день свое дерево. Вместе мы привнесли неоценимый вклад в развитие лесов и защиту экологии», — заключили в ведомстве.

Напомним, с 2013 года в области было проведено восемь акций, в ходе которых в лесах и населенных пунктах Подмосковья было посажено свыше 7,5 млн деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению руководитель центра мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Антона Хлынова, акция не сможет кардинально повлиять на экологическую обстановку в регионе, усугубленную строительной политикой властей.

«Какими-то акциями экологическое состояние Московского региона не улучшишь. Нужно принимать системные меры и менять уровень экологической культуры при принятии управленческих решений. Так, в марте правительством области была утверждена схема территориального планирования транспортной сети, где почему-то реализуется парадигма, при которой все особо охраняемые природные территории, попадающие на линии запроектированных трасс, подлежат реорганизации, а не наоборот, трассы проводить в обход ООПТ», — пояснил Хлынов.