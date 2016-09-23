Поступок: женщина взяла под опеку сразу шесть сирот из детского дома в ЕАО
Биробиджан, 23 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Семья из Рязани решилась взять под опеку сразу шестерых детей из Еврейской автономной области. Об этом рассказал Рязанский Городской Сайт.
Эмилия Кузнецова из Рязани оформила опеку над шестью сиротами из детского дома в Биробиджане. При этом пятерых детей она взяла сразу, а за шестым, Алешей Богомоловым вернулась в детский дом второй раз.
Приемную маму, как она сама признается, не удалось отговорить от решения взять сирот, хотя многие пытались напугать её разными историями про «детдомовских детей». И даже физическая особенность 13-летнего Алеши, который некоторое время назад лишился руки, не остановила Эмилию Кузнецову.
Все началось в июне. Эмилия искала сестру для своей младшей дочери. Приемную Александру взяли вместе с братом. В банке данных приглянулись еще два малыша. Когда специалисты из опеки показали пятого ребенка — 11-летнего Сашу — сомнений уже не было. Теперь у многодетной мамы восемь детей: младшему почти два года, старшей дочери — 22, и, по словам Эмилии, все они уже сдружились.
«Детки очень быстро адаптируются. Один мальчик был у меня агрессивный, но сейчас лучше. Много я слышала, что «отказных» детей, когда не сложились отношения в семье, возвращают. Хотела бы посоветовать приемным родителям, чтобы не возвращали детей сразу. Просто нужно консультироваться с другими родителями, со специалистами, не бояться о своей проблеме заявлять», — поделилась Эмилия Кузнецова.