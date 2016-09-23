Биробиджан, 23 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Семья из Рязани решилась взять под опеку сразу шестерых детей из Еврейской автономной области. Об этом рассказал Рязанский Городской Сайт.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Эмилия Кузнецова из Рязани оформила опеку над шестью сиротами из детского дома в Биробиджане. При этом пятерых детей она взяла сразу, а за шестым, Алешей Богомоловым вернулась в детский дом второй раз.

Приемную маму, как она сама признается, не удалось отговорить от решения взять сирот, хотя многие пытались напугать её разными историями про «детдомовских детей». И даже физическая особенность 13-летнего Алеши, который некоторое время назад лишился руки, не остановила Эмилию Кузнецову.

Все началось в июне. Эмилия искала сестру для своей младшей дочери. Приемную Александру взяли вместе с братом. В банке данных приглянулись еще два малыша. Когда специалисты из опеки показали пятого ребенка — 11-летнего Сашу — сомнений уже не было. Теперь у многодетной мамы восемь детей: младшему почти два года, старшей дочери — 22, и, по словам Эмилии, все они уже сдружились.

«Детки очень быстро адаптируются. Один мальчик был у меня агрессивный, но сейчас лучше. Много я слышала, что «отказных» детей, когда не сложились отношения в семье, возвращают. Хотела бы посоветовать приемным родителям, чтобы не возвращали детей сразу. Просто нужно консультироваться с другими родителями, со специалистами, не бояться о своей проблеме заявлять», — поделилась Эмилия Кузнецова.