Красноярск, 23 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Красноярцы задыхаются, воздух наполнен гарью от лесных пожаров. Режим «черного неба» в городе продлен до 26 сентября. До вечера понедельника в Красноярске ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), не способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Согласно информации Лесопожарного центра, 22 сентября на территории края зарегистрировано девять лесных пожаров. «Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 198 га. Большая часть возгораний зафиксирована в авиационной труднодоступной зоне. Пожары возникли из-за гроз и по вине местных жителей», — говорится в сообщении.

Распространение одного из пожаров удалось остановить, остальные все еще разрастаются.

Задымление усиливает городской смог и задерживает в воздухе выхлопы автомобилей и выбросы промышленных предприятий. Красноярцам рекомендовано по возможности выехать за пределы города, либо ограничить пребывание на воздухе, отказаться от использования личного транспорта.

Экологи и представители общественных организаций негодуют на бездеятельность властей. В беседе с ИА REGNUM лидер общественной организации «Красноярский экологический фронт» Артем Карданец заявил, что чиновники не считают себя обязанными что-то делать. «Режим неблагоприятных метеорологических условий означает лишь констатацию того факта, что в природе есть определенные условия, которые не способствуют выветриванию города. Но природа не виновата в том, что нам дышать нечем. Проблема в том, что никто не сокращает вредные выбросы», — заявил он.

По его словам, органы власти не могут решить экологическую проблему из-за своей неэффективности. «Министерство природных ресурсов и экологии края, управление Росприоднадзора, и управление Роспотребнадзора на протяжении всего своего существования так и не выстроили эффективного взаимодействия. Люди звонят нам и жалуются, что их отсылают то в полицию, то в МЧС. Это просто чиновничий беспредел, направленный на то, чтобы воспитать у людей привычку к беспомощности», — подчеркнул Карданец.

Он также выразил мнение, что власти предпочитают забалтывать проблему, опасаясь срыва «Универсиады-2019», поскольку зарубежные спортсмены могут побояться ехать в один из самых грязных городов России. «Идет культивация привычки к беспомощности, людям внушают, что они ничего не могут сделать и пусть задыхаются дальше. А делается это для того, чтобы люди успокоились, перестали бузить и не мешали проведению Универсиады 2019 года. Чиновники страшно боятся, что зарубежные спортсмены прознают, что здесь — душегубка, и не поедут на эту Универсиаду. И они будут правы», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Режим «черного неба» был введен в Красноярске вечером 20 сентября. Первоначально его планировали снять уже 22 сентября, но в итоге продлили до начала следующей недели. С начала года режим НМУ вводился в Красноярске уже дважды.