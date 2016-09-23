Звенигород, Московская область, 23 сентября, 2016, 22:15 — ИА Регнум. 23 сентября, в розыгрыше женской гандбольной Суперлиге сыгран один матч.

sarsport.com Мяч в воротах

«Звезда» (Звенигород) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) 29:18 (18:10 11:8)

Завтра, 24 сентября, в женской гандбольной Суперлиге будет сыгран один матч. Тольяттинская «Лада» примет волгоградскую «Динамо-Синару».

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги здесь.