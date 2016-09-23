Москва, 23 сентября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Brent продолжила свой рост даже на неблагоприятных комментариях министра энергетики России, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Вопрос о сокращении странами — производителями нефти ее добычи сейчас не обсуждается, заявил 22 сентября журналистам глава Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Впрочем, он подтвердил, что предложение о «заморозке» добычи все же существует, и он надеется на конструктивные переговоры в Алжире. Кроме того, Новак подтвердил готовность России урезать добычу на 5%, если об этом будут получены договоренности в ходе встречи», — пояснила Афанасьева.

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«В текущих условиях это говорит о том, что у Brent остается лишь один драйвер роста — падение доллара США. До тех пор пока он будет распродаваться, можно наблюдать удорожание «черного золота» с ближайшей целью на отметке 48,10 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 сентября, мировые цены на нефть умеренно снижаются, так как часть инвесторов решила зафиксировать прибыль после двухдневного ралли, вызванного данными министерства энергетики США о значительном снижении запасов «черного золота» в стране. Так, по состоянию на 07:45 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,88% — до $47,23 за баррель, цена нефти марки WTI — на 1,14%, до $45,79.