Москва, 23 сентября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть незначительно снижаются к концу торгов на фоне фиксации прибыли инвесторами свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:41 мск североморская смесь марки Brent с поставкой в ноябре торгуется по $47,24 за баррель, часом ранее стоимость контракта составляла $47,23 за баррель. К началу торгов марка подорожала на 0,868%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI стоят $45,79 за баррель, подорожание к открытию составило 0,983%. За час нефть подешевела на 2 цента.

Все внимание нефтетрейдеров направлено на встречу ОПЕК в Алжире, которая состоится 28 сентября. Учитывая решение ФРС США и ослабление американского доллара по всему рынку, можно предположить, что до следующей среды стоимость Brent увеличится до $49 за баррель.

На динамику цен на нефтяные фьючерсы также влияют данные Минэнерго США, опубликованные в 21 сентября, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране сокращаются третью неделю подряд.