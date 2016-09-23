Токио, 23 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию, появившуюся ранее в СМИ, о том, что Токио согласен заключить мирный договор с Москвой на более мягких условиях — передаче лишь двух южнокурильских островов вместо четырёх, сообщает RT.

Peter flickr Курильские острова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября японская газета «Иомиури» со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщила, что Токио не будет добиваться от России передачи ему всех четырёх островов Южных Курил в качестве условия заключения мирного договора, а будет настаивать на возвращении только двух из них. По утверждению издания, минимальным требованием на переговорах с Москвой будет передача Японии только острова Шикотан и группы островов Хабомаи.

Напомним, официальная позиция Токио: Россия должна передать Японии четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). При этом Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция России: южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны.