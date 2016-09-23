Москва, 23 сентября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 22 сентября закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,17%, до 63,70 рубля, евро/рубль — на 0,05%, до 71,37 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль подорожал на торгах в четверг на фоне дешевеющего доллара, дорожающей нефти, налогового периода, успешного размещения российских евробондов и сохраняющегося высокого спроса на облигации федерального займа.

Доллар ослабляется после решения ФРС США сохранить ставку. Цена на нефть растёт на ожиданиях, что на встрече в Алжире будет заключено соглашение об ограничении добычи нефти. Экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов. Пик платежей приходится на 26 сентября. Минфин успешно продал 10-ти летние еврооблигации на $1,75 млрд.

Санкциям не удалось помешать успеху российских еврооблигаций. Иностранные инвесторы купили бумаги на общую сумму порядка 1,2 млрд долларов. Спрос превысил предложение в 6 раз и составил 7,5 млрд долларов.

На американских статданных курс доллар/рубль снижался до 63,49 рубля, евро/рубль — до 71,33 рубля. До 28 сентября по рублю сохранится бычий настрой. Падение курса доллара США ускорится до 62,75 рубля при закрытии торгов ниже 63,40 рубля. Если по итогам встречи ОПЕК не будет достигнуто соглашения по заморозке добычи нефти, то нефть с рублём резко подешевеют.

Сегодня, 23 сентября, в Азии баррель Brent стоит $47,24 (-0,4%). Торги на Московской бирже по валютам откроются ростом. После открытия торгов где-то через один или два часа рубль укрепится к доллару и евро. Но не факт что будет принижен вчерашний минимум 63,49 рубля. Перед выходными днями многие участники захотят выйти из коротких позиций по доллару и евро, что ограничит рост курса рубля.

Если каким-то чудом покупателям фьючеров на нефть марки Brent удастся поднять цены до 48 долларов за баррель, то можно ждать тест уровня 63,30 рубля. При общем ослаблении доллара цель можно снизить на 63,15 рубля.