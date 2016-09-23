Киев, 23 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Киеве после записи ток-шоу подрались депутаты Верховной рады Александр Вилкул и Владимир Парасюк, сообщает телеканал «112 Украина».

Скриншот с видиео Драка после записи ток-шоу

В ходе ток-шоу «Вечерний прайм» депутаты Рады разошлись во взглядах на текущую ситуацию в стране. Парасюк дождался своего оппонента после записи и начал драку.

Разнимать дерущихся пришлось охране телецентра. Не удовлетворенный исходом поединка Парасюк пригрозил изрисовать автомобиль Вилкула. Также Парасюк обвинил своего оппонента в том, что тот является «агентом Кремля», которого надо «ликвидировать» и «депортировать».

Ранее внефракционный депутат Парасюк устроил драку в Раде — он не сошелся во мнениях с депутатом от «Оппозиционного блока» Дмитрием Колесниковым.