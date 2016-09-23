Элиста, 23 сентября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В столице Калмыкии большинство детских площадок не соответствуют действующим ГОСТам, регламентирующим их оборудование, покрытие, безопасность конструкции, а значит создают угрозу здоровью детей. К такому выводу пришли сотрудник прокуратуры, которые с привлечением специалистов межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Госжилинспекции, обследовали детские площадки во дворах 48 многоквартирных домов Элисты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 23 сентября.

onf.ru Песочница

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Одно из типичных нарушений — жесткие элементы подвески на качелях, установленных на детских площадках. На некоторых конструкции игрового оборудования создают неожиданные препятствия и могут стать причиной травм. Элементы фундамента игровых оборудований торчат над поверхностью покрытия. Не будет у детей в случае падения и мягкой посадки: зона приземления на всех детских площадок не обустроена ударопоглощающим покрытием.

Принять меры и привести игровое оборудование в соответствие с требованиями безопасности прокуратура потребовала от девяти управляющих компаний. В противном случае, качели-карусели придется демонтировать.

Добавим, что летом текущего года рейд по детским игровым площадкам в Элисте организовали активисты ОНФ. Проверка также показала, что в некоторых районах города места, предназначенные для безопасного проведения детского досуга, либо не соответствуют нормам, либо вовсе отсутствуют.

В общей сложности общественники проверили более 20 игровых и спортивных площадок, и лишь три из них, которые расположены на придомовых территориях новостроек, были признаны безопасными и удобными. Остальные же детские площадки оказались ветхими или частично обновленными и получили неудовлетворительные оценки.

Так, на одних территория заросла травой, на других качели и турникеты разъедает коррозия, в песочницах нет песка. Оборудование на детских площадках не обновляется десятилетиями, а железные конструкции были изготовлены еще в прошлом веке, да еще и кустарным способом, сообщили общественники. По их словам, в большинстве случаев детские площадки устарели не только физически, но и морально. Износ некоторых конструкций составляет около 50−70%.