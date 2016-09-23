Барнаул, 23 сентября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Алтайском крае на своем заседании 22 сентября обнародовала информацию о ситуации в сфере контрафакта легкой промышленности, а также на рынке лекарственных средств. Как следует из сообщения, опубликованного сегодня на официальном сайте региона, проведенная работа помогла выявить десятки сотен контрафактных вещей и не допустить на фармрынок лекарственные подделки.

Светлана Шаповалова Лекарства в Барнауле

По итогам проверок контролирующих органов в 1-м полугодии 2016 года в сфере незаконного производства и оборота продукции легкой промышленности выявили 881 административное правонарушение, а общая сумма штрафов по ним составила 1 млн 175 тыс. рублей. Из оборота изъято 226 770 единиц товаров (в основном это одежда, обувь и кожгалантерейные изделия — прим. ИА REGNUM ) стоимостью более 3,5 млн рублей.

Что касается фармацевтического рынка, то там необходимый спектр мероприятий проводит Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю. По итогам проверок организаций, имеющих лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, были выявлены нарушения обязательных требований к хранению лекарственных средств. Это привело к составлению 38 протоколов об административных правонарушениях, вынесению 36 постановлений. К административной ответственности привлекли 32 должностных лица и 7 физических лиц. Общая сумма взысканных штрафов составила 225 тыс. рублей. При этом на комиссии было заявлено, что фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов в крае не выявляют уже третий год.

Говоря об основных видах нарушений в сфере контрафакта продукции легкой промышленности на территории региона, председательствующий комиссии — первый вице-губернатор Сергей Локтев отметил такие, как: незаконное воспроизведение чужого товарного знака, отсутствие в сопроводительных документах сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах и их изготовителях, нарушение технических регламентов, порядка реализации и маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, незаконное перемещение товаров через таможенную границу, сопряженное с недекларированием либо с недостоверным декларированием ввозимых товаров, незаконный ввоз и незаконная реализация контрафактной продукции, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров, а также нарушение авторских и смежных прав.

В ходе заседания было принято решение о создании межведомственной отраслевой рабочей группы в сфере фармацевтической промышленности при комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Алтайском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Алтайском крае создана во исполнение Указа Президента Российской Федерации №31 от 23.01.2015 года «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

В начале октября 2015 года власти региона вышли с предложением в правительство РФ об ужесточении требований к контрафактной продукции.