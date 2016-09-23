Москва, 23 сентября, 2016, 06:22 — ИА Регнум. Жители нескольких регионов России смогут моментально получать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Такой пилотный проект с начала октября запускает Пенсионный фонд России (ПФР), пишет 23 сентября газета «Известия».

bsn.ru Многофункциональный центр

Сообщается, что проект будет запущен в Москве, Пензенской области, Башкирии и ещё нескольких субъектах РФ.

Как рассказала первый зампред правления ПФР Лилия Чижик, при обращении в многофункциональный центр или отделение Пенсионного фонда со всеми необходимыми для регистрации документами гражданину моментально будет выдаваться незаламинированная бумажка с печатью и номером СНИЛС.

В случае если человек захочет получить страховое свидетельство на зеленом бланке с ламинацией, то для этого придется подождать. При этом время ожидания будет зависеть от региона. По законодательству максимальный срок выдачи СНИЛС может составлять до трёх недель, но в некоторых регионах, например в Москве, страховой номер выдают за пять дней, отметила представитель ПФР.