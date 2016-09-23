Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се призвал мировых лидеров «пересмотреть» право на членство Северной Кореи в ООН, сообщает Reuters 23 сентября.

eurasiadiary.ru Юн Бен Се — Министр иностранных дел Южной Кореи

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее, которая проходит в Нью-Йорке, глава МИД Южной Кореи призвал международное сообщество к «ужесточению санкций» и другим ответам на «вызов КНДР». В том числе, министр предложил лишить Северную Корею статуса страны-члена ООН.

«Неоднократные нарушения Северной Кореи резолюций Совета Безопасности и международных норм является беспрецедентными и не имеют аналогов в истории ООН. Северная Корея полностью высмеивает авторитет Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Я считаю, что настало время серьезно пересмотреть вопрос членства Северной Кореи в ООН», — заявил Юн Бен Се.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос «сдерживания» КНДР обсуждается Совбезом ООН после того, как Северная Корея осуществила 9 сентября самое крупное ядерное испытание на территории страны. Страны пока не пришли к компромиссу — Южная Корея, Япония и США требуют «ужесточения санкций», Китай, хотя и «осуждает» действия своего союзника, заявляет, что будет блокировать принятие санкций.