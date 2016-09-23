Улан-Удэ, 23 сентября, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Тушение лесных пожаров в Северо-Байкальском районе Бурятии проходит в сложных природно-климатических условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

dsgnr.c Ветер разносит огонь пожара

По данным ведомства, 23 сентября в Бурятии зарегистрировано два действующих пожара на общей площади 132 га в Северо-Байкальском районе. Одно из возгораний (площадью 39 га) действует в Баргузинском заповеднике. Накануне туда направили парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Очаг в Северо-Байкальском районе на общей площади 93 га также находится в труднодоступной гористой местности, крутизна склона составляет более 400, уточнили в РАЛХ. При этом тушение осложнено высокой захламленностью и наличием значительного количества сухостойных деревьев, по которым быстро распространяется огонь. Сильный ветер перебросил огонь через минполосы. Сейчас лесная охрана прокладывает дополнительные противопожарные барьеры, чтобы остановить распространение пожара по склону горы.

С лесными пожарами в Бурятии борются 90 человек. Применяется 14 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Новых возгораний за прошедшие сутки не обнаружено.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Северо-Байкальского лесничества Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. На всей территории Северо-Байкальского района действует особый противопожарный режим.