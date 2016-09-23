Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Врачи подтвердили случай проказы у ребенка в начальной школе в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает CBS 23 сентября.

wbi.be Лабораторный анализ

Второй случай «средневековой» инфекции не подтвердился. Тем не менее, подтверждение проказы у одного из детей, по заверению журналистов, «не добавит энтузиазма» родителям школьников.

Журналисты сообщают, что родители младшеклассников отказываются возвращать детей в школу, несмотря на то, что все помещения школы были дезинфицированы. Заверения врачей, что 95% людей имеют иммунитет против проказы и болезнь передается только при длительном контакте с больным, также не работают.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября двое детей из школы Индиан Хиллс, штат Калифорния, были госпитализированы с подозрением на лепру (проказу). Где дети могли «подцепить» опасную инфекцию родом из Средних веков, уже не распространенную в США и Европе, неизвестно.