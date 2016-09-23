Мехико, 23 сентября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Власти Мексики сообщили, что в стране задержан преступник из США, который входит в «десятку особо опасных беглецов», разыскиваемых ФБР, сообщает Associated Press 23 сентября.

fbi.gov Полицейские задержали Фиделя Урбино

Сообщается, что полицейские задержали Фиделя Урбино, гражданина США, в деревушке Эль Польво, штат Чихуахуа.

Фидель Урбино, разыскиваемый в Соединенных штатах за двойное убийство, изнасилование, поджоги находился «в бегах» с марта 1998 года.