В Мексике задержан «один из самых разыскиваемых» преступников США
Мехико, 23 сентября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Власти Мексики сообщили, что в стране задержан преступник из США, который входит в «десятку особо опасных беглецов», разыскиваемых ФБР, сообщает Associated Press 23 сентября.
fbi.gov
Полицейские задержали Фиделя Урбино
Сообщается, что полицейские задержали Фиделя Урбино, гражданина США, в деревушке Эль Польво, штат Чихуахуа.
Фидель Урбино, разыскиваемый в Соединенных штатах за двойное убийство, изнасилование, поджоги находился «в бегах» с марта 1998 года.