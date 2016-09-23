Вашингтон, 23 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Конгресс США большинством голосов принял законопроект, который запретит правительству США расчеты с Ираном, КНДР и «странами-спонсорами терроризма» наличными деньгами, сообщает Associated Press 23 сентября.

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Сообщается, что законопроект принят 163 голосами из 254, и первоначально относился только к Ирану, куда пересылка огромного количества наличных правительством вызвала крупный скандал в США в начале сентября. Однако в законопоект к окончательному чтению были внесены поправки, список «нежелательных» для пересылки «живых» денег стран дополнился Северной Кореей и «странами-спонсорами терроризма».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 сентября власти США подтвердили факт пересылки военным самолетом 400 миллионов наличных долларов Ирану, которая по времени совпала с освобождением американских заключенных в стране. На администрацию президента Барака Обамы обрушился вал критики — Белый дом обвинили в отходе от «правила не платить за заложников» и «спонсорстве международного терроризма».

Однако, по заявлению правительства, деньги не были выкупом за выход из заключения четырех граждан США или взяткой для урегулирования по «ядерному вопросу». Сумма является давним долгом Америки, и является первым взносом, который американское правительство должно заплатить в рамках урегулирования несостоявшихся оружейных сделок времен Шаха. Всего по решению Гаагского трибунала американская сторона должна Ирану 1,7 миллиарда долларов.