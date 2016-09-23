Якутск, 23 сентября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Около 30% жителей республики занимаются дополнительным приработком, оказывая, к примеру, бытовые услуги, и при этом не регистрируя официально свою деятельность. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова считает, что освобождение самозанятых от уплаты налогов в первые два года их легальной деятельности сделает их переход к предпринимательству безболезненным.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова

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«Самозанятые, конечно есть, в основном приработком занимаются, оказывают услуги, в том числе сезонные, — пояснила омбудсмен в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Они зарабатывают небольшие деньги, поэтому у них официального статуса нет. Это по факту микропредприниматели, но ситуация усложняется, тем, что они и микропредприятие, и физлицо в одном лице».

По её словам, спрос на низкостоимостные услуги, которые предоставляются самозанятыми, рождают невысокие доходы населения. Около 30% жителей республики оказывают те же самые бытовые услуги — пошив и ремонт одежды, например.

Айталина Соколова считает, что инициатива освободить самозанятых от обязательных взносов действительно важна. «На выгодных условиях самозанятые смогут себя безболезненно попробовать в качестве предпринимателя. Их переход в разряд предпринимателей тормозят высокие страховые взносы, которые с 2013 года увеличились. Отчётность — тоже обременительный момент. Фактически это теневая занятость, и возникает она в том числе потому, что экономика в тяжёлой ситуации в целом в РФ и в Якутии. Формально это нелегальный бизнес, но при этом статус самозанятых удобнее населению, чем работать в статусе предпринимателя», — пояснила омбудсмен.

Она обращает внимание на то, что получая статус предпринимателя, человек в том числе приобретает возможность получать пенсию.

При этом Айталина Соколова подчёркивает, что давления на самозанятых в Якутии нет. «Да и механизмов таких нет. А борьба с незаконными предпринимателями — это уже другой вопрос», — пояснила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России миллионы самозанятых граждан остаются в теневой сфере, чтобы «не сталкиваться с бюрократией, с поборами» и прочим заявил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил о рассматриваемой инициативе «на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным».