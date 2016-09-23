Мосул, Ирак, 23 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Пентагон подтвердил, что в среду силы американской коалиции были атакованы террористами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) с применением химического оружия, сообщает ВВС 23 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Сообщается, что данный вывод был сделан на основе исследования содержимого снаряда, который упал на территории военной базы американской коалиции в Ираке. Генерал Джозеф Данфорд подтвердил журналистам, что снаряд содержал боевое отравляющее вещество — иприт, он же «горчичный газ».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера военные США сообщили о возможном применении химического оружия по своим военным террористами «Исламского государства» — 21 сентября «болванка» с содержимым, в котором позднее был распознан иприт, упала на территории военной базы на севере Ирака, в месте дислокации сил американской коалиции, в том числе США.