Пентагон подтвердил химатаку ИГИЛ по своим военным в Ираке
Мосул, Ирак, 23 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Пентагон подтвердил, что в среду силы американской коалиции были атакованы террористами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) с применением химического оружия, сообщает ВВС 23 сентября.
Сообщается, что данный вывод был сделан на основе исследования содержимого снаряда, который упал на территории военной базы американской коалиции в Ираке. Генерал Джозеф Данфорд подтвердил журналистам, что снаряд содержал боевое отравляющее вещество — иприт, он же «горчичный газ».
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера военные США сообщили о возможном применении химического оружия по своим военным террористами «Исламского государства» — 21 сентября «болванка» с содержимым, в котором позднее был распознан иприт, упала на территории военной базы на севере Ирака, в месте дислокации сил американской коалиции, в том числе США.