Омск, 23 сентября, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Четверо малолетних детей погибли 22 сентября в результате пожара в частном двухэтажном жилом доме в городе Калачинске Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации следователей, 47-летние приёмные родители девяти несовершеннолетних детей, один из которых дома отсутствовал, оставили детей без присмотра и ушли в магазин, а когда вернулись, то увидели, что дом горит.

Отец смог вынести из огня двухлетнюю девочку, трое детей в возрасте 10−11 лет выбежали из дома самостоятельно, а четверо малышей погибли.

«После тушения пожара под завалами обнаружены тела трёх детей: двух двухлетних девочек и четырехлетнего мальчика, тело ещё одного малолетнего ребёнка пока не обнаружено», — говорится в сообщении.

Выжившие дети с признаками лёгкого отравления продуктами горения были доставлены в больницы. Двухлетняя девочка, которую отец вынес из огня, находится в реанимации, у неё диагностировано острое отравление угарным газом.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».