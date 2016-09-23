Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2016, 04:37 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском врио главы города и председателем думы назначен Сергей Смирнов, который ранее был заместителем главы Константина Слыщенко. Сам мэр в числе еще семи народных избранников, как передает корреспондент ИА REGNUM, сложил свои полномочия.

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Как сообщало ИА REGNUM, Слыщенко победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу на Камчатке и поэтому более не может исполнять обязанности главы Петропавловска. Остальные семь депутатов — Владимир Агеев, Александр Долгунков, Валерий Калашников, Анатолий Кирносенко, Андрей Стуков, Дмитрий Тимофеев и Татьяна Ткаченко —были избраны депутатами Законодательного собрания Камчатки.

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Однако, несмотря на одновременный уход такого большого количества депутатов, дума продолжит свою нормальную работу. По закону «Единая Россия» заменит двух депутатов по своим спискам с выборов в этот орган, то же самое сделает ЛДПР, у которой только одно место. В итоге до полного состава думе будет не хватать только пяти народных избранников, но их отсутствие позволит собрать кворум для принятия решений.

«На протяжении всех этих лет с 2012 года вы оказывали поддержку, помогали мне в работе. Особенно непростыми были последние два года, и без вашей помощи и сотрудничества я бы просто не смог работать», — сказал теперь уже экс-глава Петропавловска Константин Слыщенко своим коллегам по думе, после чего на его должность врио был назначен Сергей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 18 сентября в Годсуму и краевой парламент «Единая Россия» взяла большинство голосов, а Константин Слыщенко, ставший депутатом Госдумы, также является членом правящей партии.