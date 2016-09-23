Москва, 23 сентября, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу 18 сентября прошли легитимно, несмотря на имевшие место нарушения в процессе голосования, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

nsn.fm Элла Памфилова — председатель Центризбиркома России

«Смею утверждать, что выборы, несмотря на определённые нарушения, которые есть и с которыми мы будем разбираться до последней жалобы, прошли легитимно», — приводит её слова телеканал RT.

Памфилова также заявила, что ЦИК не снимает с себя ответственности за нарушения в ходе избирательной кампании и готов принимать участие в судебных разбирательствах.

«Не снимая с себя ответственности за каждый факт нарушения, который произошел в период этой кампании, мы продолжим сами участвовать во всех процедурах, в том числе и в судебных органах», — цитирует председателя ЦИК агентство «Москва».

Напомним, ранее Памфлова сообщила, что результаты выборов в Государственную думу признаны недействительными на девяти участках для голосования в России. По фактам нарушений в ходе избирательной кампании и непосредственно в день голосования возбуждено 32 уголовных дела.

Как передавало ИА REGNUM, согласно окочательным итогам выборов, утверждённым Центризбиркомом, в новом составе Государственной думы «Единая Россия» получает 343 депутатских мандата (140 — по общефедеральному списку, 203 — по одномандатным округам). КПРФ досталось 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливой России» — 23. По одному депутатскому креслу получили «Родина» и «Гражданская платформа», ещё один мандат — у кандидата-самовыдвиженца.

Явка на выборах составила 47,88% (всего в голосовании приняли участие 52 млн 700 тысяч 992 человека).