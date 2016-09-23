Токио, 23 сентября, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Землетрясение силой 6,4 балла произошло на юго-востоке от японской столицы, сообщает Reuters 23 сентября.

zixun.hunantv.com Первый сейсмограф

Национальная геологическая служба США сообщает, что эпицентр подземного толчка, произошедшего утром в пятницу, находился в море на расстоянии 226 километров от Токио. Толчок произошел на малой глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее сильное землетрясение произошло в японском регионе Идзу буквально несколько дней назад, 21 сентября, магнитуда землетрясения составила 6 баллов.