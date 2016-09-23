Москва, 23 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Крупный пожар на территории склада на востоке Москвы удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

1ul.ru Тушение пожара

«Происходит тление в завалах на площади 800 квадратных метров. Производится проливка и разборка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте тушения пожара работает машина передвижной лаборатории Управления мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ЦУКС МЧС России по Москве. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ на данный момент не выявлено. Расстояние до ближайших жилых домов составляет более 500 метров.

Напомним, пожар в одном из складских помещений, расположенных по улице Амурской в столичном районе Гольяново, начался накануне вечером. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В ходе тушения огня была потеряна связь с восемью пожарными. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил об обнаружении сотрудников МЧС погибшими, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие.