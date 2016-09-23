Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Совбез ООН продлил расследование химатак в Сирии до 31 октября 2016 года, сообщает Аssociated Press 23 сентября.

es.makemefeed.com Химическое оружие

Участники совещания приняли решение о краткосрочном продлении расследования, окончание которого планировалось на 30 сентября, так как посчитали недостаточными данные, собранные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Сообщается также, что доклад ОЗХО, запланированный на Генеральной Ассамблее ООН, не состоится.

ОЗХО: Химоружие в Сирии полностью уничтожено

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщала об уничтожении всего задекларированного химического оружия в Сирии. Однако позднее, в августе 2016 года, произошла «утечка» информации расследования ОЗХО — согласно данным, опубликованным журналистами, химическое оружие в Сирии до сих пор применяется правительственными войсками. Официальных данных расследования пока нет.