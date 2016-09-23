Москва, 23 сентября, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Генеральный директор ФГУП «Президент-Сервис» при Управлении делами президента России Дмитрий Крюков обнаружен с огнестрельным ранением головы в офисе в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

snim.net Пистолет

Как уточняется, поздно вечером 22 сентября на службу 112 поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины. К моменту прибытия кареты скорой помощи пострадавший скончался.

По предварительной версии, 45-летний Дмитрий Крюков покончил с собой в кабинете — в руках у него был найден пистолет.

Управляющий делами президента России проинформирован о смерти руководителя компании «Президент-Сервис», сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ФГУП «Президент-Сервис» — многопрофильное предприятие, занимающееся комплексным сервисным обслуживанием органов государственной власти, организаций и частных лиц.