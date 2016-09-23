Амман, 23 сентября, 2016, 03:19 — ИА Регнум. «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещена в России) возвращаются в парламент Иордании, сообщает Reuters 23 сентября.

ftp.jordantimes.com Парламент Иордании

Предварительные результаты выборов показали, что исламисты выиграли 16 из 130 мест в законодательном органе страны.

Возвращение состоится после десяти лет «бойкота», который сторонники радикальной организации объявили королю Иордании Абдалле, обвиняемому ими в «незаконном преследовании» ее членов.

Организация «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») запрещена и признана террористической в Российской Федерации с 2003 года, с 2013 года организация является запрещенной также в Египте и Саудовской Аравии, обычно достаточно «лояльной» к радикальным исламистам.

«Братья-мусульмане» (запрещена в России) ведут вооруженную борьбу за «чистый ислам» с момента создания салафитской организации Хасаном Аль-Банной в Египте в 1928 году. На сегодняшний день организация имеет значительное влияние в Палестине, Иордании, Египте, Сирии и других странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Исламистская организация стала широко известна во время «Арабской весны», во время переворота 2011 года в Египте лидер «Братьев-мусульман» (запрещена в России) Мохаммед Мурси пришел к власти в стране. В 2013 году он был низложен военными, организация запрещена египетским судом.