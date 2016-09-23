Москва, 23 сентября, 2016, 03:07 — ИА Регнум.



bfmsamara.ru Птицефабрика

В связи с «неоднократными нарушениями превышения микробиологических показателей безопасности, а также выявлениями остатков запрещенных лекарственных и вредных веществ» с 23 сентября Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба». Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Вопрос отмены временных ограничений будет рассмотрен после проведения Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь расследования, представления в адрес Россельхознадзора его результатов с приложением соответствующих материалов», — сказано в официальном сообщении.

Птицефабрика «Дружба» хорошо известна в Белоруссии, являясь одним из крупнейших производителей мяса птицы и продуктов питания из неё. Судя по сайту предприятия, в последней новости которого (от 16 мая) оно «гарантирует качество и безопасность продукции», там ничего не знают о запрете Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Россельхознадзор отреагировал на «сетования» Александра Лукашенко, опубликовав также факты поставок из Белоруссии контрабанды и опасных для здоровья человека продуктов питания. До этого, 15 сентября ведомство предупредило белорусских друзей и партнёров о возможных ограничениях на поставки в Россию продукции из четырёх областей Белоруссии.