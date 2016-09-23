Москва, 23 сентября, 2016, 03:06 — ИА Регнум. При участии российской стороны 22 сентября было продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mirnews.su Гуманитарная помощь

В частности, малообеспеченным семьям населённого пункта Арейкиб в провинции Латакия было доставлено более двух тонн гуманитарных грузов — сахар, мука, рис, чай, мясные и рыбные консервы.

Жителям населённых пунктов Джаба (провинция Дамаск), Хадар, Аюба и Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра) передано более семи тонн муки со склада российского Центра по примирения враждующих сторон.

Отмечается также, что для мирных жителей, покидающих контролируемые незаконными вооружёнными формированиями районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В документе указывается, что в течение суток были подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырех населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 651.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

К настоящему времени о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.