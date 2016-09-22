Yahoo заявляет о взломе 500 млн аккаунтов пользователей
Сан-Франциско, США, 23 сентября, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Компания Yahoo опубликовала заявление, что не менее 500 миллионов аккаунтов пользователей ее сайта были взломаны, сообщает Daily Mail 23 сентября.
Сообщается, что кража личных данных пользователей Yahoo, которая является крупнейшей в истории, произошла еще в 2014 году, однако компании об этом стало известно только сейчас. Хакерам удалось получить доступ к паролям, контактным данным, информации о дате рождения и месте жительства пользователей. Компания Yahoo заявляет, что данные о банковских счетах «уцелели», но призывает пользователей изменить свои пароли.
В заявлении компании также сообщается, что группа хакеров, организовавшая взлом, «была аффилирована с государственными структурами». Журналисты сообщают, что представители ФБР приступили к проверке заявления.
Также сообщается, что Yahoo находится в стадии продажи активов, стоимость которых оценивается в $4,83 млрд, компании Verizon Communications. Сообщение о «крупнейшем взломе в истории» может понизить стоимость компании на несколько сотен миллионов долларов.