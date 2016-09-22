Сан-Франциско, США, 23 сентября, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Компания Yahoo опубликовала заявление, что не менее 500 миллионов аккаунтов пользователей ее сайта были взломаны, сообщает Daily Mail 23 сентября.

stavgorod.ru Взлом

Сообщается, что кража личных данных пользователей Yahoo, которая является крупнейшей в истории, произошла еще в 2014 году, однако компании об этом стало известно только сейчас. Хакерам удалось получить доступ к паролям, контактным данным, информации о дате рождения и месте жительства пользователей. Компания Yahoo заявляет, что данные о банковских счетах «уцелели», но призывает пользователей изменить свои пароли.

В заявлении компании также сообщается, что группа хакеров, организовавшая взлом, «была аффилирована с государственными структурами». Журналисты сообщают, что представители ФБР приступили к проверке заявления.

Также сообщается, что Yahoo находится в стадии продажи активов, стоимость которых оценивается в $4,83 млрд, компании Verizon Communications. Сообщение о «крупнейшем взломе в истории» может понизить стоимость компании на несколько сотен миллионов долларов.