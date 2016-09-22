Москва, 23 сентября, 2016, 02:52 — ИА Регнум. В Сирии в течение суток 22 сентября зафиксировано 28 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

В частности, в провинции Дамаск террористами из миномётов и стрелкового оружия были обстреляны позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612.0, фермы населённого пункта Эр-Рихан, больница населённого пункта Ибн-эль-Валид, а также населённые пункты Блелие, Джаубар, Хутейта-эль-Джараш, Хараста, Мейда, Хауш-эль-Фара, Абд-Бейнури, Хауш-Насри и Хауш-Харабу.

В городе Алеппо из реактивных систем залпового огня, миномётов и стрелкового оружия обстреляны кварталы Хай-эль-Ансари, «1070», Рамуси, торговый центр «Кастелло», позиции правительственных войск в районе горы Телль-Хамра, цементный завод, училище вооружения и артиллерийское училище.

В провинции Латакия боевики из миномётов и стрелкового оружия в обстреляли населённый пункт Шир-Абада и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

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