Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил Махмуда Аббаса выступить перед израильским парламентом, а также ответил на заявления палестинского лидера на Генассамблее ООН, сообщает Associated Press 23 сентября.

youtube.com Беньямин Нетаньяху — президент Израиля.

Нетаньяху, который выступал после президента Палестины, пригласил того выступить с «яркой речью» перед членами Кнессета и заявил, что готов к переговорам по статусу Палестинской автономии, но «с рядом условий».

«Я готов к переговорам, но есть вещи, относительно которых мы никогда не будем вести переговоры», — заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, израильская сторона никогда не будет вести переговоры о переходе к границам 1967 года, о разделении Иерусалима и о переселении израильских поселенцев из Палестины.

«Также мы не примем любые попытки ООН диктовать условия Израилю. Путь к миру проходит через Иерусалим и Рамаллу, а не через Нью-Йорк», — сказал израильский лидер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня на Генеральной Ассамблее ООН состоялось выступление президента Палестины Махмуда Аббаса, в котором тот призвал Великобританию к извинениям перед палестинским народом за Декларацию Бальфура, положившую начало государству Израиль 100 лет назад, а также предложил ООН сделать 2017 год «годом конца израильской оккупации нашей земли и нашего народа».