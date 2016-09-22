Москва, 23 сентября, 2016, 02:26 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара на складе в районе Гольяново. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

medvestnik.ru Уголовный кодекс

По версии следствия, накануне вечером в одном из складских помещений, расположенных по улице Амурской, произошло возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. На площади в 1 тысячу квадратных метров произошло обрушение здания. Восемь пожарных, участвовавших в тушении огня, перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Отмечается, что следствие рассматривает «различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается поиск не вышедших на связь пожарных.

Отметим, что ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил об обнаружении тел погибших при тушении пожара сотрудников МЧС. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.