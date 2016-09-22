Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Великобританию принести извинения за Декларацию Бальфура 1917 года и «искупить вину» перед палестинским народом, признав независимость Палестины, сообщает Reuters 23 сентября.

skanaa.com Махмуд Аббас — президент Палестины

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Аббас заявил, что палестинский народ сильно пострадал из-за «Декларации Бальфура», принятой Англией в 1917 году, которая установила создание национального очага для еврейского народа в Палестине и подорвала права всех других народов в регионе.

«Мы просим Великобританию, по мере приближения к столетию со дня принятия этой печально известной декларации, извлечь необходимые уроки и понести свою историческую, правовую, политическую, материальную и моральную ответственность за последствия [Декларации Бальфура]. В том числе, мы требуем извинений палестинскому народу за нищету и несправедливость, в которые он был погружен», — заявил палестинский президент в своем выступлении перед мировыми лидерами.

По словам Аббаса, Англия должна «искупить вину» перед палестинцами «путем признания палестинского государства».

«Это наименьшее, что Великобритания может сделать», — заключил Аббас.

В конце своей речи Аббас призвал все 193 стран-членов ООН сделать 2017 год «годом конца израильской оккупации нашей земли и нашего народа».

«Декларация Бальфура» — соглашение английского МИД на создание «очага еврейского народа в Палестине», которое письменно было передано 2 ноября 1917 года министром иностранных дел Великобритании Артуром Бальфуром лорду Уолтеру Ротшильду, представителю британской еврейской общины.

Считается, что «Декларация Бальфура» стала первым шагом к созданию современного государства Израиль, независимости от которого Палестинская автономия, включающая Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, добивается десятилетиями.

На сегодняшний день Палестина признана рядом мировых государств, но не Великобританией. Однако, за признание независимости Палестины выступает «старший» союзник Англии — США.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из активных сторонников признания независимости Палестины является президент США Барак Обама. Американский лидер неоднократно заявлял о том, что Израиль обязан признать палестинское государство «в интересах собственной безопасности», последний раз данное требование прозвучало в ходе подписания военного соглашения между США и президентом Израиля Беньямином Нетаньяху 15 сентября.