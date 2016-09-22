Буэнос-Айрес, 23 сентября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что уже видны результаты его политики по сближению Аргентины с внешним миром. В частности, в области инвестиций, которые, по его убеждению, будут способствовать подъему экономики. На прошлой неделе глава государства принял 1 900 предпринимателей со всего мира, призывая их инвестировать в экономику Аргентины. Кроме этого, он призвал к более тесному международному сотрудничеству с целью расследования терактов 90-х годов в Буэнос-Айресе, вину за которые некоторые возлагают на Иран. Он также призвал к диалогу с Великобританией, чтобы в «дружеском ключе» решить вопрос о принадлежности Мальвинских островов, сообщает El Pais (перевод ИноСМИ).

diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Эти заявления были сделаны в ходе выступления президента Аргентины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

На полях Генассамблеи Маурисио Макри провел встречу и с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщают официальные украинские СМИ, стороны отметили важность восстановления активных политических и деловых контактов между двумя государствами на всех уровнях. Маурисио Макри также высоко оценил вклад украинской общины в развитие аргентинского государства. Отметим, что подавляющее большинство организаций т.н. российской диаспоры Аргентины составляют выходцы с Украины. В основном с западных территорий.