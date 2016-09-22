Москва, 23 сентября, 2016, 01:46 — ИА Регнум. «Единая Россия» получила рекордное число мест в Государственной думе по итогам выборов 18 сентября при явке — менее половины избирателей. Соответствующие данные озвучил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев в ходе заседания, посвящённого подведению окончательных итогов единого дня голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В новом составе Государственной думы «Единая Россия» получает 343 депутатских мандата (140 — по общефедеральному списку, 203 — по одномандатным округам). КПРФ досталось 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливой России» — 23. По одному депутатскому креслу получили «Родина» и «Гражданская платформа», ещё один мандат — у кандидата-самовыдвиженца.

Согласно данным ЦИК, из 110 млн 61 тысячи 200 избирателей, внесённых в списки, в голосовании приняли участие 52 млн 700 тысяч 992 человека — то есть 47,88% избирателей. По открепительным удостоверениям проголосовали 809 тысяч 157 человек.