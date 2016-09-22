Ереван, 23 сентября, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Правительства стран — сопредседателей МГ ОБСЕ (Россия, США, Франция) готовы принять встречу президентов или глав МИД Армении и Азербайджана, говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встреч с главами МИД Армении и Азербайджана.

president.am Встреча президентов Армении и Азербайджана в Вене 16 мая 2016 года

«Сопредседатели МГ ОБСЕ, послы Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрю (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик провели отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встреч обсуждалось карабахское урегулирование.

Мы уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. В частности, обсуждались шаги по созданию атмосферы для продвижения переговоров, которые могут привести к достижению решения.

Состоялся обмен мнениями по поводу предложений, которые могут обсудить стороны.

Наши правительства готовы принять встречу президентов или глав МИД Армении и Азербайджана.

Мы планируем посетить регион в ближайшем будущем», — говорится в заявлении посредников.

В свою очередь американский сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик по окончании встреч с Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым в своем микроблоге в Twitter написал, что сопредседатели ожидают прогресса вокруг главных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нью Йорке на полях Генассамблеи ООН Сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ 21 сентября встретились с и.о. главы МИД Армении Эдвардом Налбандяном, а 22 сентября с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.