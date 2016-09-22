Дамаск, 23 сентября, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад отверг обвинения в обстреле гуманитарного конвоя ООН, в результате которого в понедельник в районе сирийского города Урум аль-Кубра погибло 12 человек, сообщает Associated Press 23 сентября.

ИА REGNUM Башар Асад

В своем интервью корреспондентам информагентства Башар Асад отверг обвинения в бомбардировке гуманитарного конвоя ООН, предъявляемые американской стороной ВКС России и армии Сирии, которые назвал «просто ложью», заявляемой людьми, «которым нет никакого доверия».

Кроме того, в интервью информагентству президент Сирии обвинил США в намеренном срыве режима прекращения огня в Сирии.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Башар Асад назвал «абсурдными» заявления армии США, что атака американской коалиции на позиции сирийской армии, в результате которой 17 сентября погибло более 60 военных и был сорван режим прекращения огня в Сирии, была «случайной».

«Это не была случайная однократная атака одного воздушного судна, — сказал сирийский лидер. — Было четыре самолета, которые продолжали атаковать позиции сирийских войск на протяжении часа».