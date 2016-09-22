Москва, 23 сентября, 2016, 01:31 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют организовать на следующей неделе переговоры между столичными таксистами и представителями агрегатора «Яндекс.Такси» для поиска путей решения возникшего между ними конфликта. Об этом сообщил замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

Дарья Антонова. ИА REGNUM Такси

По его словам, к переговорам также планируется привлечь экспертов — представителей профсоюзов такси и транспортных ассоциаций. Если стороны не смогут прийти к обоюдному решению, то власти помогут найти выход из ситуации, отметил Пронин, подчеркнув однако, что изменение тарифов — это исключительно вопрос тарифной политики компании «Яндекс».

Как передавало ИА REGNUM, столичные таксисты протестуют против решения «Яндекс.Такси» о понижении расценок на перевозки по всем тарифам на 100 рублей. Водители отказываются работать на новых условия, в свою очередь в компании уверены, что снижение цен только повысит доходы таксистов за счёт прироста недорогих поездок.

21 сентября протестующие таксисты пытались заблокировать движение возле штаб-квартиры компании, однако акция была пресечена сотрудниками полиции. Несколько человек были задержаны, в отношении троих из них составлены административные протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».