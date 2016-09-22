Гавана, 23 сентября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. «Куба опровергла недавние сообщения СМИ об открытии здесь залежей высококачественной нефти компанией «MEO Австралия» (MEO Australia). После ряда сообщений в веб-пространстве, кубинская нефтяная компания Cubapetroleo решила созвать пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию журналистам», сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

cupet.cu «Cubapetroleo»

На самом деле, в интернет была выложен искажённая информация на основе опубликованного релиза нефтяной компании «MEO Австралия» о своей разведочной деятельности на севере центральной территории Кубы, известной как Блок 9. Как пишет Granma, на самом деле, в данном релизе вообще не упоминается об обнаружении залежей высококачественной нефти.

Тем не менее, масштаб выявленных перспективных залежей Блока 9 может оказать существенное положительное влияние на энергетический сектор острова, отмечает ACN.