Каракас, 23 сентября, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с коллегой из Венесуэлы Делси Родригес. Официальная встреча прошла в Нью-Йорке.

eldiario.es Под флагом Боливарианской Республики Венесуэла.

Ван И отметил, что Китай как «хороший друг Венесуэлы» надеется, что различные стороны Венесуэлы смогут сплотиться и преодолеть трудности с целью осуществления намеченной цели национального развития. Китайская сторона придает повышенное внимание развитию отношений с Венесуэлой, «готова непрерывно углублять и расширять обмены и сотрудничество между двумя странами во всех областях и активизировать координацию и взаимодействие в международных делах», сообщает ИА Синьхуа.

В свою очередь, Делси Родригес выразила благодарность Китаю за поддержку Венесуэлы в трудный период.